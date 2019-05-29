В Крыму погиб оставленный в припаркованном автомобиле ребенок

Ребенок, оставленный без присмотра взрослых в припаркованной машине, погиб в Крыму. Автомобиль самопроизвольно покатился по склону дороги, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

По словам чиновника, инцидент произошел в районе села Строгановка под Симферополем на горе Мурун­-Кир, передает в среду, 29 мая, «РИА Новости». Автомобиль двигался без управления несколько сотен метров, врезался в жилое здание и перевернулся. Ребенок 2014 года рождения был доставлен в больницу, но скончался от травм, отмечает «Газета.ру».

Правоохранительные органы начали расследование.

Накануне в Тамбове четырехлетний ребенок на машине своей матери сбил пенсионерку. Взрослые ненадолго оставили мальчика одного в салоне автомобиля Citroen С4.