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Четырехлетний мальчик на машине своей матери сбил пенсионерку в Тамбове

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Тамбове четырехлетний ребенок на машине своей матери сбил пенсионерку. Как сообщили во вторник, 28 мая, в областном управлении МВД России, взрослые ненадолго оставили мальчика одного в салоне автомобиля Citroen С4.

Инцидент произошел вечером 27 мая на улице Гоголя. Мальчик, оказавшись на водительском сиденье, сумел завести машину. Автомобиль тронулся с места и наехал на женщину 1938 года рождения. Пенсионерку, получившую травму ноги, доставили в больницу.

В тот же день ДТП с участием ребенка произошло в Обнинске. Там водитель сбил 12-летнего мальчика, переходившего дорогу на зеленый сигнал светофора. Затем мужчина посадил ребенка в автомобиль, сказав, что повезет его в больницу, а сам просто провез его по городу и высадил около школы.

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