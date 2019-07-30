Прямой эфир

СК проверит информацию о закрывшей ребенка в камере хранения матери

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи проведут проверку в связи с информацией о том, что в Сергиевом Посаде женщина якобы закрыла ребенка в ячейке камеры хранения супермаркета. Об этом во вторник, 20 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по Московской области Ольгу Врадий.

Инстинкт разложения: что заставляет матерей быть жестокими
Эксперты рассказали «Известиям» о корнях девиантного материнства

«По данной информации СМИ в Следственном отделе по Сергиеву Посаду ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. Устанавливаются участники инцидента и очевидцы произошедшего», — отметила она.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что в Сергиевом Посаде мать двухлетнего ребенка оставила его в камере хранения супермаркета. Сотрудники магазина услышали плач и вскрыли ячейку, после чего женщина заявила, что ребенок залез туда сам.

26 июля сообщалось, что в Казани на обочине дороги прохожие нашли годовалую девочку, оставленную родителями. Правоохранители прибыли на место, где находился ребенок, и передали его врачам скорой помощи. Позже выяснилось, что девочку оставили на дороге родители, которые поссорились между собой.

Как отметил 28-летний отец, он поссорился с женой и посадил дочь на обочину дороги, поскольку был уверен, что супруга заберет ее и вернется домой. Однако женщина оставила ребенка и ушла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Чиновники рассказали о матери посаженного отцом на цепь мальчика
В России появится сеть бесплатных центров помощи родителям

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017