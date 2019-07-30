СК проверит информацию о закрывшей ребенка в камере хранения матери

Следователи проведут проверку в связи с информацией о том, что в Сергиевом Посаде женщина якобы закрыла ребенка в ячейке камеры хранения супермаркета. Об этом во вторник, 20 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по Московской области Ольгу Врадий.

«По данной информации СМИ в Следственном отделе по Сергиеву Посаду ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. Устанавливаются участники инцидента и очевидцы произошедшего», — отметила она.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что в Сергиевом Посаде мать двухлетнего ребенка оставила его в камере хранения супермаркета. Сотрудники магазина услышали плач и вскрыли ячейку, после чего женщина заявила, что ребенок залез туда сам.

26 июля сообщалось, что в Казани на обочине дороги прохожие нашли годовалую девочку, оставленную родителями. Правоохранители прибыли на место, где находился ребенок, и передали его врачам скорой помощи. Позже выяснилось, что девочку оставили на дороге родители, которые поссорились между собой.

Как отметил 28-летний отец, он поссорился с женой и посадил дочь на обочину дороги, поскольку был уверен, что супруга заберет ее и вернется домой. Однако женщина оставила ребенка и ушла.