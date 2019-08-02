Виталий Кличко допустил приход на пост главы УДАРа своего брата Владимира

Украинскую партию УДАР (Украинский демократический альянс за реформы) ожидает ребрендинг. По словам ее лидера Виталия Кличко, партию, возможно, возглавит его брат Владимир.

«Такой вероятности исключать не стоит», — цитирует телеканал «112» интервью Кличко-старшего «РБК-Украина».

После ребрендинга партия собирается принять участие в местных выборах, отметил Виталий Кличко.

В том же интервью Кличко, возглавляющий киевскую городскую администрацию, заявил, что градоначальник сейчас превратился в «английскую королеву» — человека, который «может возлагать цветы, разрезать ленточки, но не имеет влияния на процессы, которые происходят в городе».

В июле украинские власти собирались рассмотреть вопрос об отставке Кличко на ближайшем заседании правительства. Офис президента страны Владимира Зеленского просил кабмин внести представление на увольнение бывшего боксера с поста главы горадминистрации.

В ответ Кличко сравнил Зеленского с бывшим лидером страны Виктором Януковичем. По его мнению, действующий президент, пытаясь сместить мэра, нарушает закон и ведет себя, как один из его предшественников.

Виталий Кличко в 2005 году стал внештатным советником президента Украины. Также был депутатом киевского Горсовета. В 2010 году основал УДАР. Неоднократно баллотировался на парламентских выборах. Его брат Владимир ранее политикой не занимался, однако в мае СМИ сообщили, что он может возглавить список партии УДАР на будущих выборах в раду, и этот вопрос обсуждается «в самых высоких кабинетах страны».