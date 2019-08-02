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Виталий Кличко допустил приход на пост главы УДАРа своего брата Владимира

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Украинскую партию УДАР (Украинский демократический альянс за реформы) ожидает ребрендинг. По словам ее лидера Виталия Кличко, партию, возможно, возглавит его брат Владимир.

«Такой вероятности исключать не стоит», — цитирует телеканал «112» интервью Кличко-старшего «РБК-Украина».

После ребрендинга партия собирается принять участие в местных выборах, отметил Виталий Кличко.

В том же интервью Кличко, возглавляющий киевскую городскую администрацию, заявил, что градоначальник сейчас превратился в «английскую королеву» — человека, который «может возлагать цветы, разрезать ленточки, но не имеет влияния на процессы, которые происходят в городе».

В июле украинские власти собирались рассмотреть вопрос об отставке Кличко на ближайшем заседании правительства. Офис президента страны Владимира Зеленского просил кабмин внести представление на увольнение бывшего боксера с поста главы горадминистрации.

В ответ Кличко сравнил Зеленского с бывшим лидером страны Виктором Януковичем. По его мнению, действующий президент, пытаясь сместить мэра, нарушает закон и ведет себя, как один из его предшественников.

Виталий Кличко в 2005 году стал внештатным советником президента Украины. Также был депутатом киевского Горсовета. В 2010 году основал УДАР. Неоднократно баллотировался на парламентских выборах. Его брат Владимир ранее политикой не занимался, однако в мае СМИ сообщили, что он может возглавить список партии УДАР на будущих выборах в раду, и этот вопрос обсуждается «в самых высоких кабинетах страны».

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