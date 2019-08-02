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Соединенные Штаты официально прекратили участие в ДРСМД

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Соединенные Штаты официально прекратили участие в соглашении. Эксперты считают, что Россия может вернуться к договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но не будет делать первый шаг. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Вместо этого Москва сделает ставку на укрепление договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений — СНВ-3. Соглашение истекает в феврале 2021 года, будет ли продлено, пока неизвестно. Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что прекращение СНВ-3 несет гораздо большие риски для безопасности в мире, чем развал ДРСМД.

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