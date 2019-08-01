Водители-лихачи не смогут воспользоваться каршерингом

Каршеринг «Яндекс.Драйв» ограничит агрессивным водителям доступ к сервису. Манеру управления авто будет оценивать специальный блок телематики. Устройство умеет считывать информацию с сотни датчиков по всему автомобилю. К агрессивному вождению относят: резкий старт и торможение, частые перестроения. В качестве наказания сервис лишит возможности арендовать дорогую машину.