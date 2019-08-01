Август не порадует москвичей теплой погодой

Последний день июля стал самым холодным в Москве за 70 лет. Максимальная температура днем достигала всего плюс 14,7 градуса. Ночью столбики термометров опускались до +7. По словам синоптиков, август тоже будет прохладным. Среднемесячная температура составит 16–17 градусов. Последний раз настолько холодное лето москвичи переживали в 2006 году.