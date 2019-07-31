Google представила способ бесплатно читать статьи на платных сайтах Chrome 76

Корпорация Google представила в своем блоге новую версию браузера Chrome 76, который способен бесплатно читать статьи на платных сайтах.

В новой версии исправлены 43 уязвимости, ранее выявленные в предшественниках. Большую часть из них разработчики обнаружили путем автоматизированного тестирования при помощи специализированного программного обеспечения — AddressSanitizer, AFL, Control Flow Integrity и других.

Бесплатно читать статьи на платных сайтах стало возможно с помощью режима «инкогнито». Программа способна обходить так называемые paywall, скрывающие платный контент на ресурсах. Однако эта функция работает не на всех сайтах, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Аналитики издания WhatsNewInPublishing предполагают, что обновление Chrome затронет треть всех новостных сайтов в Сети.

В Chrome 76 еще более усложнился процесс запуска Flash. Воспроизведение этого контента полностью прекращено в новой версии. Пользователю придется вручную через меню настроек активировать его поддержку для каждого портала в отдельности и после каждого перезапуска браузера. Это связано с отказом от технологии Flash, которая постепенно устаревает.

24 июля Google была оштрафована на 100 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе и распространение объявлений о написании выпускных квалификационных работ Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России.