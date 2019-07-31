Бывший сотрудник фонда Навального пожаловался на плохое отношение к волонтерам

Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе Петр Проскуркин, который работал в команде Алексея Навального с 2015 по 2018 год, рассказал, что в организации Навального «Фонд борьбы с коррупцией» к волонтерам относились как к рабам. Об этом он заявил в беседе с RT.

По словам Проскурина, директор ФБК Иван Жданов просил его работать, «забывая, что он волонтер». В случае невыполнения поставленных задач волонтерам говорили «больше не появляться».

«(Жданов. — Ред.) сказал, что меня тогда ни в один проект не возьмут. В штабе ФБК, по моему мнению, к волонтерам всегда относились как к рабам. Грубил не только Иван Жданов. Роман Рубанов (бывший директор ФБК. — Ред.) тоже не производил впечатления корректного человека», — заключил он.

Проскурин работал в ФБК как волонтер социологической телефонной службы, после чего стал агитатором. Во время президентской кампании он входил в команду волонтеров, которые охраняли Навального на митингах.

29 июля Навального выписали из 64-й городской больницы имени Виноградова, куда он был доставлен из спецприемника с приступом аллергии, и вернули в изолятор временного содержания.

24 июля его арестовали на 30 суток за призывы выйти 27 июля на несанкционированную акцию. Сам Навальный заявил, что на заседании в качестве доказательств были представлены только копии его страницы в Facebook, где он якобы не размещал никаких призывов. Помимо этого, он попросил отсрочить исполнение приговора, поскольку хотел посетить концерт группы Rammstein, который прошел 29 июля.

Несогласованный митинг прошел в центре Москвы в субботу, 27 июля. В этот же день стало известно, что полиция задержала более 1 тыс. человек. Выйти на демонстрацию людей призвали кандидаты на участие в выборах в Мосгордуму, снятые с регистрации. На Тверской улице собралось около 3,5 тыс. человек, 700 из которых являлись журналистами и блогерами.