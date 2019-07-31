Трамп пообещал разузнать о госпитализации Навального

Президент США Дональд Трамп заявил, что изучит информацию о госпитализации блогера Алексея Навального, которого 29 июля доставили из спецприемника в московскую больницу с сильным приступом аллергии. Об этом говорится на странице ABC News в Twitter.

«Слышал об этом вчера. Я разузнаю об этом», — сказал американский лидер.

29 июля Навального выписали из 64-й городской больницы имени Виноградова, куда он был доставлен из спецприемника с приступом аллергии, и вернули в изолятор временного содержания.

24 июля его арестовали на 30 суток за призывы выйти 27 июля на несанкционированную акцию. Сам Навальный заявил, что на заседании в качестве доказательств были представлены только копии его страницы в Facebook, где он якобы не размещал никаких призывов. Помимо этого, он попросил отсрочить исполнение приговора, поскольку хотел посетить концерт группы Rammstein, который прошел 29 июля.

Несогласованный митинг прошел в центре Москвы в субботу, 27 июля. В этот же день стало известно, что полиция задержала более 1 тыс. человек. Выйти на демонстрацию людей призвали кандидаты на участие в выборах в Мосгордуму, снятые с регистрации. На Тверской улице собралось около 3,5 тыс. человек, 700 из которых являлись журналистами и блогерами.