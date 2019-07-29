Навальный рассказал об аллергии и контактном дерматите

Блогер Алексей Навальный сообщил, что у него появился контактный дерматит. Об этом 29 июля он написал в своем блоге.

По его словам, после прикосновения к мылу или каким-то другим косметическим средствам у него произошла острая аллергическая реакция.

Ранее в этот же день Навального выписали из 64-й городской больницы имени Виноградова, куда он был доставлен из спецприемника с сильным приступом аллергии, и вернули в изолятор временного содержания.

24 июля Навального арестовали на 30 суток за призывы выйти 27 июля на несанкционированную акцию. Сам Навальный заявил, что на заседании в качестве доказательств были представлены только копии его страницы в Facebook, где он якобы не размещал никаких призывов. Помимо этого, он попросил отсрочить исполнение приговора, поскольку хочет посетить концерт группы Rammstein, который состоится 29 июля.

Несанкционированный митинг прошел в центре Москвы в субботу, 27 июля. В этот же день стало известно, что полиция задержала более 1 тыс. человек. Выйти на демонстрацию людей призвали кандидаты на участие в выборах в Мосгордуму, снятые с регистрации. На Тверской улице собралось около 3,5 тыс. человек, 700 из которых являлись журналистами и блогерами.