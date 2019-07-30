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Во Франции сгорело больше 250 га леса

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com
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Во Франции из-за сильного лесного пожара, охватившего более 250 га, эвакуировали 170 человек. Об этом 30 июля сообщает газета La Provence.

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Возгорание началось в коммуне Женерак южного департамента Гар еще утром во вторник. На месте происшествия работают 300 пожарных, 90 машин и семь пожарных самолетов.

170 человек были эвакуированы, а дым от пожара можно разглядеть за 30 км от очага возгорания.

29 июля стало известно, что в департаменте Вар также произошел лесной пожар. Во Франции после аномальной жары риск возникновения лесных возгораний продолжает оставаться высоким.

21 июля французская национальная метеорологическая служба Meteo France объявила в связи с жаркой погодой предпоследний, «оранжевый» уровень опасности в 21 департаменте страны.

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