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Во Франции объявлен повышенной уровень опасности из-за жары

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Фото: REUTERS/Charles Platiau
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Французская национальная метеорологическая служба Meteo France объявила в связи с жаркой погодой предпоследний, «оранжевый», уровень опасности в 21 департаменте страны. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в основном повышение температуры наблюдается в западных и юго-западных департаментах. Среди них Арьеж, Аверон, Шаранта, Приморская Шаранта, Коррез, Дордонь, Верхняя Гаронна, Жер, Жиронда, Ланды, Ло, Ло и Гаронна, Атлантические Пиренеи, Верхние Пиренеи, Тарн, Тарн и Гаронна, Верхняя Вьенна.

Кроме того, жара установится в восточных департаментах. По данным метеорологов, температура воздуха поднимется 21 июля до 33 градусов.

Накануне стало известно, что во время июньской жары во Франции температура впервые в истории измерений достигла 46 градусов по Цельсию, а не 45,9, как сообщалось ранее. Пик аномально жаркой погоды установился во Франции в последнюю неделю июня. За это время несколько раз был побит абсолютный температурный рекорд. Сообщалось, что 28 июня в населенном пункте Галларг-ле-Монтюе департамента Гар была зафиксирована самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений во Франции — 45,9 градуса тепла.

В конце июня шесть человек погибли в европейских странах из-за аномальной жары. Во многих городах днем воздух прогревался до плюс 40 градусов. Три человека погибли в Италии, еще трое во Франции. Об аномальных температурах метеорологи предупреждали и жителей Чехии.

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