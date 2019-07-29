Во Францию пришла сильная засуха и лесные пожары

Во Францию после аномальной жары пришли лесные пожары и сильная засуха. Об этом 29 июля сообщает мониторинговый портал Propluvia.

По информации портала, в 78 французских департаментах были введены ограничения на доступ к воде. В некоторых районах центральной и западной части страны засуха настолько серьезная, что всю имеющуюся воду направляют на обеспечение жизни и безопасности населения, а также на предоставление людям питьевой воды. Такие меры действуют в департаментах Вандея, Атлантическая Луара, Эр и Луар, Крез и других. Кроме этого, установлены ограничения на полив сельскохозяйственных угодий.

Помимо засухи аномальная жара спровоцировала лесные пожары — даже с относительной нормализацией температуры риск их возникновения остается высоким. Власти департамента Вар на юго-востоке Франции ввели запрет на пребывание людей в некоторых лесных массивах, а также запретили использование механизмов и проведение работ, которые могут привести к возгоранию.

29 июля во французской коммуне Сен-Мандрие в округе Тулона начался лесной пожар, об этом власти департамента Вар написали в Twitter. Как сообщает портал France Info, устранять возгорание отправлены 75 пожарных, два вертолета и два самолета-амфибии.

На прошлой неделе температурные показатели во французских городах превысили все абсолютные рекорды — в четверг температура воздуха в Париже достигла 42,6°C.