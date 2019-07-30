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Диетологи назвали самый полезный десерт

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Самым полезным десертом является мороженое из натуральных продуктов, поскольку оно способно положительно повлиять на эмоциональный фон при депрессии и улучшить настроение. Об этом сайту aif.ru рассказала старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук, врач-диетолог Юлия Чехонина.

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«Если мы говорим о мороженом натуральном, в приготовлении которого использовались натуральные продукты — молоко, сливки, то в нем присутствует аминокислота триптофан, которая необходима для синтеза серотонина, гормона счастья», — объяснила диетолог.

Врач уточнила, что, если сравнивать мороженое с тортом или шоколадом, лучше выбирать мороженое. Это касается, в частности, тех, кто следит за своим весом. Специалист напомнила, что калорийность разных видов мороженого отличается. По количеству содержащегося в нем сахара отличий практически нет, зато по количеству жира — есть, поскольку молочное мороженое может содержать порядка 10 г жира, сливочное мороженое и пломбир — от 15 до 20 г (а это 15–20%).

Диетолог указала на то, что в куске торта или пирожного содержится 25–30 г жира, что втрое больше, чем в молочном мороженом, а следовательно, калорийность тоже возрастает в три раза.

Врач подчеркнула, что при выборе мороженого следует обращать внимание на его состав. Так, помимо молока и сливок допустимо содержание небольшого количества сливочного масла, сахара, сока фруктов, и нежелательны такие ингредиенты, как растительный жир, эмульгаторы и загустители.

25 июля диетолог Александра Швец перечислила ошибки, которые допускают желающие похудеть, когда планируют свой ежедневный рацион.

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