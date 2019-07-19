Прямой эфир

Диетолог Минздрава рассказал о пользе ягод

0
Фото: TAСС/Julian Stähle/dpa/picture-alliance
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Установленных норм по количеству съеденных ягод не существует, однако следует знать меру и помнить, где их допустимо собирать. Об этом в беседе с RT рассказал главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

По словам специалиста, ягоды являются хорошим источником пищевых волокон и витамина C, а также ряда других минорных компонентов. Диетолог отметил, что, если у человека нет аллергических или других реакций на конкретные ягоды, то есть их полезно.

Вместе с тем эксперт напомнил о том, что не следует собирать ягоды у дорог и вблизи рабочих зон, поскольку они накапливают токсичные элементы. Кроме того, не стоит употреблять в пищу незрелые ягоды.

Ранее 19 июля в «Роскачестве» рассказали, как выбрать самые вкусные ягоды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме предложили открыть пункты приема ягод у населения
Медведев снизил НДС на плодово-ягодную продукцию

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017