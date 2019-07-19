Диетолог Минздрава рассказал о пользе ягод

Установленных норм по количеству съеденных ягод не существует, однако следует знать меру и помнить, где их допустимо собирать. Об этом в беседе с RT рассказал главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

По словам специалиста, ягоды являются хорошим источником пищевых волокон и витамина C, а также ряда других минорных компонентов. Диетолог отметил, что, если у человека нет аллергических или других реакций на конкретные ягоды, то есть их полезно.

Вместе с тем эксперт напомнил о том, что не следует собирать ягоды у дорог и вблизи рабочих зон, поскольку они накапливают токсичные элементы. Кроме того, не стоит употреблять в пищу незрелые ягоды.

Ранее 19 июля в «Роскачестве» рассказали, как выбрать самые вкусные ягоды.