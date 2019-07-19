Роскачество раскрыло секрет выбора самых вкусных ягод

Эксперты Роскачества разработали рекомендации по выбору самых лучших сезонных ягод. Специалисты обратили внимание, что сейчас на прилавках можно найти вкусную и качественную голубику, малину, крыжовник, смородину и ежевику.

Форма и окрас

Свежую качественную ягоду можно отличить по зеленым черешкам и листочкам, гладкой упругой поверхности плодов с равномерной окраской, которая является показателем зрелости ягоды, говорится в материалах, оказавшихся в распоряжении «Известий».

Желательно, чтобы отдельные ягодки в партии были схожего размера, формы и окраса, то есть относились к одному сорту и были одинаково созревшими.

Созревшая естественным образом и не перележавшая ягода, как правило, будет обладать более ярким ароматом.

Собранные зеленоватыми и транспортированные в Россию ягоды обладают менее выраженным ароматом. Впрочем, он также зависит от сорта и условий выращивания, поэтому является относительным, а не абсолютным критерием.

Производитель

Самый надежный способ купить свежие ягоды — обратиться напрямую на плантацию или в собственные торговые точки производителей.

В противном случае ягоды лучше приобретать в крупных магазинах, имеющих с производителями договоры на поставку, а не на рынках, где отследить происхождение товара крайне сложно.

Также потребителю стоит помнить, что в любой торговой точке должны быть в наличии накладные, карантинные сертификаты и декларации соответствия на каждую партию ягод. У продавцов должна иметься медицинская книжка и присутствовать договор на аренду торгового места. По просьбе покупателя документацию должны показать. Отказ продавца это сделать может косвенно рассматриваться как введение в заблуждение.

Фасовка

Фасовка сказывается на качестве и сроке хранения. Чем нежнее ягода, тем меньше должна быть тара, в которой она хранится и продается.

«Например, земляника садовая достаточно хорошо себя чувствует в контейнерах размером от 250 г до 1 кг, черная смородина или голубика также может продаваться в упаковках по 500 г или 1 кг, а для малины коробочка под 500 г может считаться максимальным допустимым объемом упаковки. В больших коробках и ящиках ягоды давят друг друга, трескаются, выделяют сок, быстро покрываются плесенью и гниют», — заявили в Ягодном союзе.

Ягоды не стоит покупать, если из них вытекает сок, если часть ягод в упаковке потрескались от избытка влаги или если есть запах плесени или характерный винный аромат брожения. Все это признаки того, что они уже испорчены.

Ранее в июле депутат Госдумы Василий Власов выступил за создание пунктов приема ягод в российских поселках городского типа. С этим предложением парламентарий обратился к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину.