В Саратове откроют аэропорт имени Гагарина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение открыть новый аэропорт в Саратове, который будет носить имя Юрия Гагарина. Об этом глава кабмина сообщил в ходе встречи с вице-премьерами во вторник, 30 июня.

По словам Медведева, старая саратовская воздушная гавань будет со временем закрыта, потому что «не соответствует потребностям региона» и расположен в городской черте, передает «Интерфакс».

В понедельник сообщалось, что Министерство обороны России предложило построить новый аэропорт для низкобюджетных авиакомпаний (лоукостеров) на территории военного аэродрома Клин-5. По данным газеты «Коммерсант» По данным издания, строительство инфраструктуры для нового аэропорта планируется увязать с высокоскоростной магистралью Москва – Санкт-Петербург.