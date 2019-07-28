На Украине уточнили число участников крестного хода ПЦУ

На крестный ход в Киеве, организованный так называемой Православной церковью Украины (ПЦУ) по случаю 1031-й годовщины Крещения Руси, собралось около 15 тыс. человек. Такие данные привел первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой 28 июля.

«Правопорядок обеспечивали до 2 тыс. правоохранителей. Мероприятия в центре столицы прошли без нарушений общественного порядка», — сказано в сообщении ведомства.

При этом глава ПЦУ митрополит Епифаний утверждает, что на крестный ход собрались «около 50 архиереев и 1,5 тыс. священнослужителей», пишет ТАСС.

Изначально в ПЦУ анонсировали участие по меньшей мере 20 тыс. человек, однако СМИ сообщили о 2 тыс. верующих.

Прихожане прошли от храма Софии Киевской, где Епифаний провел торжественный молебен, до памятника князю Владимиру. Меры безопасности на время проведения шествия были усилены.

Накануне праздник отметила Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП). На крестный ход пришли более 300 тыс. верующих, писало «Федеральное агентство новостей». Паломники прошли от центра Киева к Владимирской горке, где провели торжественный молебен, после чего направились к Киево-Печерской лавре, где состоялась праздничная божественная литургия. Всенощное бдение прошло на площади возле Успенского собора. Примечательно, что шествию верующих УПЦ МП впервые за долгие годы не мешали силовики и радикалы.

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — УПЦ Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) при активном содействии экс-президента Украины Петра Порошенко. Однако мировое православие признает лишь самоуправляемую УПЦ МП.