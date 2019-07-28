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Зеленского высмеяли за «Русь-Украину»

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Пользователи Сети высмеяли украинского президента Владимира Зеленского за слова о стране «Киевская Русь – Украина». Он упомянул несуществующее государство в поздравлении с годовщиной Крещения Руси.

Комментаторы напомнили Зеленскому, что Украины тогда не существовало, передает «Газета.Ру».

Украинскому лидеру посоветовали повторить историю, потому что «президенту нельзя быть тупым».

27 июля профессор киевского Института археографии и источниковедения Национальной академии наук Украины Виктор Брехуненко заявил, что реформы российского императора Петра I проводились «украинскими руками и украинскими интеллектуальными усилиями».

В мае бывший посол Украины в США Юрий Щербак обвинил Россию в краже у его страны названия «Русь». Он также заявил, что сейчас пишет фантастический роман о будущем Украины, в котором она «восстановила название» и стала называться Украина-Русь. До этого украинские политики, включая экс-президента Петра Порошенко, неоднократно говорили, что Древняя Русь — это именно Украина, а не Россия.

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