В СФ оценили идею взимать с России ренту за «земли Юрия Долгорукого»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков 16 марта отреагировал на высказывание экс-генпрокурора Украины Святослава Пискуна, который предложил взыскать с России ренту за использование на протяжении 300 лет «украинских земель Юрия Долгорукого».

«Когда он был генеральным прокурором Украины, сплошь и рядом говорил всякие глупости. Это ерничанье», — цитирует сенатора RT.

Цеков добавил, что более реалистично выглядит вариант истребовать с Украины те потери, которые понес Крым, пребывая в составе этой страны.

«За эти годы в Крыму всё разрушалось, ничего не создавалось», — резюмировал он.

16 марта сообщалось, что экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун предложил взыскать с России ренту за использование земель Киевской Руси за 300-летний период в ответ на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина об убытках от пребывания Крыма в составе Украины.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией. 14 марта Киев осудил визит французской делегации в Крым, обвинив членов группы в неуважении к Украине. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.

Данные телефонного опроса ВЦИОМа подтвердили, что около 90% жителей Крыма поддерживают присоединение полуострова к России.