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Вина «Массандры» покорили французскую делегацию в Крыму

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Фото: пресс-служба предприятия «Массандра»
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Делегация французских политиков, прибывшая в Крым, посетила старейшее винодельческое предприятие России «Массандра». Как сообщается в поступившем «Известиям» пресс-релизе, гости остались полностью довольны визитом.

Делегаты, в числе которых почетные члены парламента Франции, бывшие и действующие депутаты Нацсобрания, а также представители муниципальных властей, осмотрели легендарные подвалы, продегустировали вино и приняли участие в фотосессии самых красивых сотрудниц предприятия.

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Отмечается, что с первых минут посещения гостям подняла настроение цитата писателя Максима Горького, украшающая стены на входе в коллекцию. В ней говорится: «Пил и восхищался. Уехал сравнительно трезвым — только по недостатку времени...». Один из гостей в шутку отметил, что у них время есть. Наибольший интерес у французских политиков вызвало старейшее вино «Массандры» — Херес-де-ла-Фронтера 1775 года, а также собрание первых массандровских вин.

Во время дегустации гостям предложили попробовать 11 образцов вина. Из премиум линейки — сухие «Кокур» и «Санджовезе», из классики — мадеры, хересы, портвейны, мускаты и кагоры. Сильнее остальных посетителей заинтересовал автохтонный сорт винограда кокур.

Перед отъездом французские политики неожиданно попали на фотосессию финалисток конкурса «Краса Массандры», приуроченного к пятилетию Крымской весны. Она проходила на исторической площади.

Один из делегатов, мэр Бриен-ле-Шато Николя Дюик, отметил, что это уже не первый его визит на завод «Массандра».

«Я второй раз посещаю ваши винные погреба и каждый раз восхищаюсь теплым приемом. Приятно видеть, что история «Массандры» сохраняется. Мне очень интересны ваши вина, и классические, которые меня просто покорили, и новые. У вас огромный потенциал. Я хочу еще раз вернуться сюда, узнать еще больше. Очень бы хотелось принять участие в сборе урожая», — заявил он.

Французская делегация прибыла в Крым в минувшую среду, 13 марта.

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