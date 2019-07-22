УАЗ опроверг информацию о переносе производства в Елабугу

Ульяновский автомобильный завод не собирается переносить производство обновленного автомобиля «УАЗ Патриот» в Татарстан. Об этом «Известиям» 22 июля сообщили в пресс-службе компании.

Ранее Drom.ru сообщил о возможном начале выпуска внедорожника «УАЗ Патриот» на заводе совместного предприятия Ford Sollers в Елабуге (Татарстан). Источники издания утверждали, что перенос производства позволит улучшить качество сборки, так как на заводе в Елабуге более современное оборудование, чем в Ульяновске.

В апреле 2019 года стало известно, что новый российский внедорожник Ульяновского автомобильного завода, который в компании назвали «Русский Prado», будет представлять собой глубоко модернизированную модель «УАЗ Патриот». Стоимость новинки составит 1,5 млн рублей.

У автомобиля появятся новые фары, решетка радиатора и дверь багажного отделения.

Машина получит 2,3-литровый двигатель мощностью 150 л.с. и турбодизель объемом 2,2 л.

Новый Patriot будет безопаснее нынешней модели. При фронтальном ударе по правилам Euro NCAP внедорожник должен получить не менее 6,3 балла из 16 возможных.

27 мая сообщалось, что Ульяновский автомобильный завод обновил комплектации внедорожника «УАЗ Патриот».