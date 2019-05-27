УАЗ обновил комплектации внедорожника «Патриот»

Ульяновский автомобильный завод обновил комплектации внедорожника «УАЗ Патриот», говорится в пресс-релизе компании, поступившем в «Известия» 27 мая.

Так, для автомобиля в версиях «Классик» и «Оптимум» опционально теперь доступны аудиосистема с четырьмя динамиками и поддержкой MP3, а также кожух запасного колеса с надписью «Patriot». Кроме того, для обеих версий доступна система парковки с аудиооповещением.

Кроме того, «УАЗ Патриот» в данных комплектациях можно оснастить пакетом «Безопасная парковка» (с камерой заднего вида и только в сочетании с пакетом «Мультимедиа»).

Также в списке оснащения появятся легкосплавные колеса «Футбол», которые сейчас по умолчанию предлагаются только для версии Life Style.

Внедорожники «УАЗ Патриот» в новых комплектациях поступят в продажу в июне 2019 года.

7 мая сообщалось, что официальные дилеры Ульяновского автомобильного завода приступили к приему заказов на новую модификацию модели «УАЗ Хантер», которая получила название «Экспедиция». Стоимость автомобиля начинается с отметки 886,41 тыс. рублей.