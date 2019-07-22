Госсекретарь США рассказал о пользе твитов Трампа

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что сообщения президента страны Дональда Трампа в Twitter являются очень полезными и помогают доносить американскую позицию до других государств. Об этом он рассказал в эфире телеканала CBS.

«Президент общается уникальным образом. Люди во всем мире понимают это. Они это видят. Это очень полезно. Я думаю, что это вносит ясность. Любой лидер, с которым я встречаюсь по всему миру, — на этой неделе я был в Мексике, Эквадоре, Сальвадоре и Аргентине — каждый из них имеет представление о том, что думает президент, и это помогает. Нет никаких сюрпризов», — приводит слова Помпео «РИА Новости».

На сегодняшний день на страницу Трампа в Twitter подписаны более 62 млн. человек. Американский лидер активно использует эту социальную сеть для выражения своего мнения по разным вопросам, касающимся внешней и внутренней политики США.

Так, 22 июля Трамп прокомментировал на своей странице в Twitter информацию о задержании в Иране 17 шпионов, якобы прошедших подготовку в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США. По его словам, эти сообщения не имеют ничего общего с действительностью.

Ранее в тот же день стало известно, что в Иране осудили 17 человек за работу на Центральное разведывательное управление США, некоторые из них приговорены к смертной казни.