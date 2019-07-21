Орешкин заявил, что не смог бы работать в правительстве Трампа

Министр экономического развития России Максим Орешкин считает, что не смог бы работать в правительстве президента США Дональда Трампа. Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией «Эхо Москвы» 21 июля.

«Нет, я российский гражданин. Я и свою жизнь, и жизнь своих детей ассоциирую с Россией», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, глава министерства согласился с тезисом, что «Америка перестала быть страной равных возможностей». По его словам, шанс есть у каждого, кто хорошо учится и работает, «даже за пределами США».

Ранее 21 июля Орешкин рассказал в беседе с «Эхом Москвы», что Москве и Минску не нужно спешить с решением вопроса о единой валюте и денежно-кредитной политике. Кроме того, министр подчеркнул, что интеграция РФ и Белоруссии является долгосрочным процессом, который будет взаимовыгоден для двух стран.