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Наблюдатели от США рекомендовали Киеву решить проблему голосования в Донбассе

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Фото: ТАСС/AP
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Представитель Международного республиканского института США Майкл Дракмен заявил, что наблюдатели от организации рекомендуют украинским властям решить проблему голосования жителей неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщает «РИА Новости».

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«Необходимо первоочередно решить проблему тех, кто не может проголосовать, потому что живет на оккупированных территориях», — сказал Дракмен.

Досрочные выборы в Верховную раду состоялись 21 июля. По данным ЦИК Украины, после обработки 50,01% протоколов лидирует партия «Слуга народа» (42,45%), следом идут «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,88%) и «Европейская солидарность» (8,64%). По предварительной информации, в раду также проходят партии «Батькивщина» (8,01%) и «Голос» (6,38%).

В голосовании по одномандатным округам участвовали 3220 кандидатов.

Из них 1404 представляют 58 разных политических партий и блоков, а 1680 являются самовыдвиженцами. На места по многомандатным округам претендуют еще 2747 кандидатов от 22 политических партий.

В списках зарегистрированных избирателей 34 млн граждан Украины. Однако около 3 млн человек, среди которых жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и украинцы, живущие в России, не смогли проголосовать.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС). Конфликт продолжается до сих пор.

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