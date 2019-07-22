В ОБСЕ рассказали о нарушениях украинских СМИ перед выборами в раду

Украинские СМИ предвзято освещали избирательную кампанию перед выборами в Верховную раду. Об этом в понедельник, 22 июля, заявил глава миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Альберт Йонссон.

Мониторинг средств массовой информации показал постоянные нарушения в этой области, отметил Йонссон. По его словам, это связано с тем, что медиа сконцентрированы в руках крупных бизнесменов и политических игроков, передает «РИА Новости».

Также в ходе кампании замечены недостаток транспарентности и отсутствие равных возможностей для кандидатов, подчеркнул Йонссон. Кроме того, государственные вещатели, по его словам, оказались не очень конкурентоспособны.

Ранее 22 июля специальный координатор ОБСЕ Илкка Канерва назвал прошедшие выборы прозрачными и заявил, что они соответствовали мировым стандартам.

Центральная избирательная комиссия Украины признала голосование состоявшимся. По результатам обработки половины голосов лидирует партия «Слуга народа» главы государства Владимира Зеленского. Ее поддержали 42,45% избирателей. Второй стала «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко с 12,88% голосов, тройку лидеров замкнула «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (8,64%). Четвертое место заняла «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,01%), пятое — «Голос» лидера рок-группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука (6,38%). Остальные претенденты не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.