Трамп назвал ложью сообщения о поимке американских шпионов в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения о задержании в Иране 17 шпионов, якобы прошедших подготовку в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США, не соответствуют действительности. Об этом он написал в понедельник, 22 июля, на своей странице в Twitter.

«Сообщение Ирана о поимке шпионов ЦРУ является полностью ложным», — говорится в сообщении.

Ранее 22 июля в Иране осудили 17 человек за работу на Центральное разведывательное управление США, некоторые из них приговорены к смертной казни.

Очередной виток напряженности в отношениях между США и Ираном произошел 13 июня, когда в Ормузском проливе два танкера — норвежский Front Altair и японский Kokuka Courageous — подали сигналы бедствия. Предположительно, суда были атакованы торпедами. За атакой последовали взрывы и пожар. США обвинили в нападении Иран.

10 июля телеканал CNN со ссылкой на источник в минобороны Соединенных Штатов сообщил, что пять малых кораблей, вероятно, принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру, покидавшему Персидский залив, и потребовали остановиться в Ормузском проливе. Сопровождавший танкер фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose «сделал устное предупреждение» пытавшимся остановить судно иранцам, в результате чего требования отозвали.

18 июля стало известно, что Иран захватил в Персидском заливе иностранный нефтяной танкер. Задержание судна произошло еще 14 июля. По информации агентства Fars, танкер перевозил контрабандный груз нефти. 16 июля нефтяной танкер Riah под флагом Панамы, приписанный к порту Шарджи в ОАЭ, перестал подавать сигнал о своем местонахождении в Ормузском проливе. В этот момент он находился недалеко от иранского города Суза.

19 июля иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что задержал британский нефтяной танкер Stena lmpero в Ормузском проливе.