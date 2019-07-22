Постпред РФ назвал дату встречи «пятерки» и Ирана по ядерной сделке

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что встреча политдиректоров «пятерки» (РФ, Китая, ФРГ, Великобритании, Франции) и Ирана пройдет в Вене 28 июля. Об этом он рассказал в понедельник, 22 июля, в беседе с «РИА Новости».

«Да, 28 июля», — подтвердил Ульянов. Накануне замглавы МИД России Сергей Рябков также сообщил, что эта дата является наиболее вероятной для проведения встречи.

18 июля глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран не выйдет из ядерной сделки, однако степень соблюдения условий будет зависеть от действий партнеров. Дипломат подчеркнул, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) содержит в себе механизм разрешения споров.

8 мая 2019 года Иран уведомил участников СВПД о решении прекратить выполнять обязательства по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Тегеране указали, что меры связаны с нарушением Вашингтоном ядерной сделки и введением санкций, а также неспособностью оставшихся подписантов соглашения в должной мере решить возникшие проблемы.

В мае 2018 года США объявили о выходе из сделки. Американский президент Дональд Трамп обвинил Иран в обогащении урана и разработке ядерного оружия вопреки соглашению. После этого Вашингтон неоднократно продлевал действие старых санкций и объявлял о новых мерах против Исламской Республики.

Летом 2015 года между Ираном, Россией, Великобританией, Германией, Китаем, Францией и США был подписан Совместный всеобъемлющий план действий. Согласно документу, Иран отказывается от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций. В частности, Тегеран обязался в течение 15 лет продавать за границу излишки урана и тяжелой воды. При этом республика может иметь у себя 300 кг низкообогащенного урана и 130 т тяжелой воды.