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В Великобритании сочли свои ВМС неспособными защитить интересы страны

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Фото: REUTERS/WANA/Mizan News Agency
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Британские ВМС не состоянии защищать интересы страны во всем мире, заявил замминистра обороны Соединенного Королевства Тобиас Элвуд после задержания иранскими военными в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero.

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«Наши ВМС слишком малы, чтобы защищать свои интересы по всему миру», — цитирует Элвуда Times.

По его словам, если Великобритания хочет продолжать играть важную роль на международной арене, необходимо увеличить финансирование вооруженных сил и королевского флота.

По словам бывшего командующего ВМС Алана Уэста, «сменявшие друг друга правительства Великобритании сократили надводный флот до такой степени», что это стало представлять угрозу национальной безопасности.

Танкер Stena Impero, шедший под британским флагом, был задержан 19 июля в Oрмузском проливе. Судно сопроводили в порт Бендер-Аббас.

По словам представителя иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), танкер игнорировал предупреждения и уведомления. После оказанного сопротивления со стороны военного корабля Великобритании судно остановили и направили в прибрежную гавань для расследования и принятия юридических мер.

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