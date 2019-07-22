В генпрокуратуре Украины объяснили внезапное исчезновение главы ведомства

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган объяснила внезапное исчезновение главы ведомства Юрия Луценко.

На своей странице в Facebook в понедельник, 22 июля, чиновница написала, что ее руководитель находится в официальном отпуске. При этом сроки отсутствия Луценко она не уточнила. Известно лишь, что исполнять обязанности генпрокурора будет его первый заместитель Дмитрий Сторожук.

Ранее в тот же день бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что Луценко «куда-то исчез», а свои полномочия передал Сторожуку, пишет агентство УНИАН.

Действующий глава государства Владимир Зеленский уже несколько раз вносил в раду представление об увольнении Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина, который ранее также ушел в отпуск. Несмотря на попытки украинского лидера, предыдущий состав рады отказывался утверждать их отставки.

Позднее Луценко неоднократно заявлял, что покинет пост главы генпрокуратуры Украины после парламентских выборов.

Досрочные выборы в Верховную раду состоялись 21 июля. По данным ЦИК Украины, после обработки 50,01% протоколов лидирует партия «Слуга народа» (42,45%), следом идут «Оппозиционная платформа – За жизнь» (12,88%) и «Европейская солидарность» (8,64%). По предварительной информации в Раду также проходят партии «Батькивщина» (8,01%) и «Голос» (6,38%).

В день голосования Зеленский заявил, что после того, как заработает новое правительство Украины и будет назначен новый генпрокурор, в стране начнутся «посадки» коррупционеров, обещанные главой государства еще во время предвыборной кампании.