Зеленский анонсировал «посадки» после формирования нового кабмина

«Посадки» коррупционеров на Украине, обещанные во время предвыборной кампании, начнутся после того, как заработает новое правительство страны и будет назначен новый генпрокурор. Об этом в воскресенье, 21 июля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Что касается посадок, мы занимаемся этим вопросом. Сейчас появится правительство, новый генпрокурор, которые будут работать над всеми обещаниями, которые я давал», — цитирует лидера страны «Интерфакс».

Журналисты попросили Зеленского назвать фамилию будущего генпрокурора.

«Точно не на «Лу» начинается, не на «ко» заканчивается», — ответил он. В настоящее время генеральным прокурором Украины является Юрий Луценко.

Ранее в июле экс-советник четвертого президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что массовые аресты окружения Петра Порошенко и задержание самого бывшего украинского лидера станет возможным только после смены генпрокурора страны Юрия Луценко.

В воскресенье, 21 июля, на Украине прошли досрочные выборы в Верховную раду. По результатам экзитполов, в украинский парламент по партийным спискам проходят пять партий, в том числе «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,24%), «Европейская солидарность» (8,54%), ВО «Батькивщина» (7,56%) и партия «Голос» (5,94%).

По состоянию на 20:00 мск, явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную раду Украины составила 49,53% по данным 51 избирательного округа из 199 по всей стране.