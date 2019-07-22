Легкоатлетический манеж построят на нижегородском стадионе «Локомотив»

В Нижнем Новгороде ищут организацию, которая за 8,4 млн рублей подготовит проект легкоатлетического манежа и административно-бытового комплекса на стадионе «Локомотив». В новых зданиях будут располагаться универсальный спортзал, медпункт с массажным кабинетом, раздевалки с душевыми.

Предусмотрена сборно-разборная трибуна на 140 мест, сообщает ИА «НьюсНН». На манеже обустроят беговые дорожки, несколько секторов для прыжков в высоту и длину; площадку для толкания ядра с защитным ограждением. Строительные работы намечены на 2021–2022 годы.

Напомним, летом 2016 года на реконструкцию была закрыта восточная трибуна «Локомотива», а в 2017 году под тренировочную площадку чемпионата мира по футболу 2018 года был закрыт на реконструкцию сам стадион. После мундиаля (ни одна из команд-участниц не выбрала арену для тренировок) появились новости о переориентации — на базе «Локомотива» планируется создать легкоатлетический центр.