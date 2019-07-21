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Посольство РФ в Иране сообщило о состоянии задержанных российских моряков

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Фото: REUTERS/Tasnim News Agency
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Жизни и здоровью экипажа задержанного иранской стороной в Ормузском проливе танкера Stena Impero ничего не угрожает. Об этом сообщается в Twitter посольства России в Тегеране.

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Известно, что среди членов экипажа есть трое россиян.

«Состояние моряков хорошее, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении российской дипмиссии.

Дипломаты отметили, что экипаж задержанного судна по-прежнему остается на борту. До завершения проверочных мероприятий в соответствии с международным морским правом покинуть корабль моряки не могут.

В свою очередь, пресс-атташе российского посольства в Тегеране Андрей Ганенко сообщил, что «моряки свободно передвигаются по кораблю и никаких ограничений в этом плане нет», передает «Интерфакс».

Танкер Stena Impero, идущий под британским флагом, был задержан 19 июля в Ормузском проливе. Судно сопроводили в порт Бендер-Аббас.

По словам представителя иранского Корпуса стражей исламской революции, после игнорирования предупреждений и уведомлений, а также после оказанного сопротивления со стороны военного корабля Великобритании танкер был остановлен и направлен в прибрежную гавань для расследования и принятия юридических мер.

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