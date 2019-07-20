Прямой эфир

Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским

0
Фото: TAСС/ZUMA/Ukrinform
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, произошедший 19 июля с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом в субботу, 20 июля, сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

Верховному надо: обновление рады откроет Зеленскому путь к реформам
Предвыборные расклады гарантируют пяти партиям проход в парламент Украины 21 июля

Ранее 19 июля на хостинге YouТube было опубликовано видео, в ходе просмотра которого складывается впечатление, что Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих резко оттолкнул Полторака.

«Степан Полторак сказал, что никакого инцидента не произошло», — написал Бутусов в Facebook.

По его словам, глава государства подошел к замглавы офиса президента Руслана Рябошапке и заместителю главы администрации президента Кириллу Тимошенко.

«Видимо, президент хотел что-то им сказать наедине по другой теме. Поэтому он повернулся в сторону министра и сказал: «Секундочку!» — отметил Бутусов.

При этом, по словам министра, сказано это было корректно, без чего-то угрожающего.

На появившемся в Сети видео запечатлено, как президент Украины стоит в окружении Полторака, начальника Генштаба Руслана Хомчака, замглавы офиса президента Руслана Рябошапки и Кирилла Тимошенко. В какой-то момент Зеленский резко повернулся к Полтораку и оттолкнул его от себя. Министр не удержался на месте, сделал несколько шагов назад, после чего подошел обратно, но уже не так близко.

В офисе президента трактовку инцидента назвали полной чушью, объяснив, что украинскому лидеру поступил «срочный звонок», и он попросил Полторака подождать. При этом на видео телефона в руках у главы государства нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинские пользователи возмутились поведением Зеленского на встрече с Полтораком
Украинский министр назвал указ Зеленского цирком

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017