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В парламенте Аргентины назвали ответственного за ошибки в поисках подлодки «Сан-Хуан»

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Фото: TASS/Imago
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Члены парламентской комиссии считают, что министр обороны Аргентины Оскар Агуад несет ответственность за ошибки, совершенные во время поиска затонувшей подводной лодки «Сан-Хуан» ВМС республики. Об этом 19 июля сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Todo Noticias.

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Сокрытие обстоятельств трагедии от родственников и общественности и промедление с наймом компании, которая занялась бы поиском судна, указывают на явную политическую и административную ответственность министра обороны и его ближайших сослуживцев, говорится в докладе комиссии.

Составители документа не поддержали решение президента Аргентины Маурисио Макри оставить Агуада во главе Минобороны. По их мнению, лидер страны «продемонстрировал недостаточную вовлеченность в то, что касалось трагедии».

Члены комиссии также обвинили руководство вооруженных сил «в неправильной оценке серьезности инцидента», из-за которой операция по спасению подлодки затянулась.

Ранее, 14 марта 2019 года, командующий Военно-морскими силами Аргентины контр-адмирал Давид Бурден заявил, что субмарина затонула в результате взрыва.

17 ноября 2018 года американская компания Ocean Infinity, нанятая аргентинским правительством, обнаружила пропавшую лодку на глубине 907 м.

15 ноября 2018 года дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан» исчезла во время следования с военно-морской базы Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту судна было 44 человека.

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