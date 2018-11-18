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Аргентина приступила к новому этапу расследования гибели подлодки «Сан-Хуан»

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Фото: REUTERS/Marina Devo
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Гибель аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан», обнаруженной в ночь на субботу, 17 ноября, будет расследоваться дальше. Об этом в тот же день заявил президент республики Маурисио Макри.

«Теперь начинается этап серьезного расследования с целью узнать всю правду, которую мы обязались найти с первого дня поисков», — цитирует его ТАСС.

Дизельная субмарина «Сан-Хуан», на борту которой находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. В зоне ее исчезновения зафиксировали взрыв, мощность которого превышала 100 кг в тротиловом эквиваленте.

Спустя две недели — 30 ноября — экипаж был официально признан погибшим, но поиски самой подлодки продолжены. Власти Аргентины заявляли, что поиски субмарины продолжатся вплоть до ее обнаружения.

17 ноября 2018 года была названа причина гибели подлодки «Сан-Хаун» — взрыв на борту.

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