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ВМС Аргентины сообщили о возможном обнаружении подлодки «Сан-Хуан»

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Фото: REUTERS/Marina Devo
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В зоне поиска пропавшей подлодки ВМС Аргентины «Сан-Хуан» обнаружен крупный объект, совпадающий по размеру с субмариной. Об этом 16 ноября сообщили в аргентинских ВМС.

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Зафиксировала объект американская компания Ocean Infinity, участвующая в поисках.

«Судно Seabed Constructor направляется к точке, чтобы обследовать с помощью подводного телеуправляемого аппарата объект повышенного интереса. Судно прибудет в 22:00 (04:00 мск. — Ред.)», –– цитирует сообщение ТАСС.

По данным аргентинского телеканала Todo Noticias, объект обнаружен на глубине 800 м и имеет в длину 60 м. Ему присвоена категория «высокая вероятность совпадения».

Дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан» исчезла 15 ноября 2017 года во время следования с военно-морской базы Ушуайя в город Мар-дель-Плата.

На ее борту находились 44 человека.

1 декабря ВМС Аргентины признали гибель всех членов экипажа, а подлодку затонувшей. Предполагается, что на субмарине произошел взрыв.

Установить точное место гибели «Сан-Хуана» до сих пор не удалось. Поиски прекращались и были возобновлены только в сентябре 2018 года.

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