Названа причина гибели аргентинской подлодки

Первичное обследование затонувшей аргентинской подлодки «Сан-Хуан» показало, что на ней произошел взрыв, который привел к ее гибели. Об этом сообщил командующий военной базы «Мар-дель-Плата» Габриэль Аттис в субботу, 17 ноября.

Он пояснил, что корпус субмарины цел, но был сильно деформирован взрывом. Он также показал три фотографии лодки.

Дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан» исчезла 15 ноября 2017 года во время следования с военно-морской базы Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На ее борту находились 44 человека.

Спустя месяц после исчезновения «Сан-Хуан» ВМС Аргентины объявили лодку затонувшей, а экипаж — погибшим. Определить место гибели субмарины не удавалось, и поиски были прекращены.

Возобновили их только в сентябре 2018 года, и они увенчались успехом. Субмарину обнаружила американская компания Ocean Infinity на глубине 870 м.