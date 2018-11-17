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Названа причина гибели аргентинской подлодки

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Фото: REUTERS/Marcos Brindicci
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Первичное обследование затонувшей аргентинской подлодки «Сан-Хуан» показало, что на ней произошел взрыв, который привел к ее гибели. Об этом сообщил командующий военной базы «Мар-дель-Плата» Габриэль Аттис в субботу, 17 ноября. 

«Янтарь» не нашел
Точные причины гибели аргентинской подлодки «Сан-Хуан» остаются неизвестными

Он пояснил, что корпус субмарины цел, но был сильно деформирован взрывом. Он также показал три фотографии лодки. 

Дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан» исчезла 15 ноября 2017 года во время следования с военно-морской базы Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На ее борту находились 44 человека.

Спустя месяц после исчезновения «Сан-Хуан» ВМС Аргентины объявили лодку затонувшей, а экипаж — погибшим. Определить место гибели субмарины не удавалось, и поиски были прекращены.

Возобновили их только в сентябре 2018 года, и они увенчались успехом. Субмарину обнаружила американская компания Ocean Infinity на глубине 870 м

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