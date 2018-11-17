Обнаружена исчезнувшая год назад аргентинская подлодка «Сан-Хуан»

Американская компания Ocean Infinity обнаружила пропавшую год назад подлодку ВМС Аргентины «Сан-Хуан». Об этом сообщили в субботу, 17 ноября, аргентинские ВМС.

Накануне стало известно, что в зоне поиска на дне 800 м найден объект длиной 60 м, который может являться субмариной. Ему была присвоена категория «высокая вероятность совпадения».

«Министерство обороны и ВМС Аргентины сообщают, что сегодня обследование объекта повышенного интереса номер 24, о котором сообщила Ocean Infinity, при помощи подводного телеуправляемого аппарата подтвердило обнаружение субмарины «Сан-Хуан», –– приводит сообщение ТАСС.

Дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан» исчезла 15 ноября 2017 года во время следования с военно-морской базы Ушуайя в город Мар-дель-Плата.

На ее борту находились 44 человека.

В декабре ВМС Аргентины объявили лодку затонувшей, а экипаж признали погибшим. Определить место гибели субмарины не удавалось, и поиски были прекращены.

Возобновили их только в сентябре этого года.