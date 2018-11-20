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Эксперты воссоздали возможный сценарий гибели подлодки «Сан-Хуан»

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Фото: REUTERS/Marcos Brindicci
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Эксперты из Аргентины воссоздали возможный сценарий гибели подлодки «Сан-Хуан», затонувшей более года назад. Об этом 20 ноября сообщает на портал La Nacion.

«Янтарь» не нашел
Точные причины гибели аргентинской подлодки «Сан-Хуан» остаются неизвестными

По обнародованной информации, первый пожар на подлодке мог возникнуть за день до ее гибели — 14 ноября 2017 года. По мнению экспертов, его могло спровоцировать попадание воды в батареи через систему вентиляции.

После чего «Сан-Хуан» всплыл, экипаж провел ремонтные работы в ночное время и непогоду, а позже снова опустился под воду. Вскоре на подлодке либо возобновился старый, либо начался новый пожар, из-за которого управление подводным судном было полностью потеряно, и оно стало стремительно уходить на дно.

Также специалисты отметили, что судно могло деформироваться из-за прохождения через толщу воды, хотя изначально говорилось, что на подлодке произошел взрыв.

Дизельная субмарина «Сан-Хуан», на борту которой находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. В зоне ее исчезновения зафиксировали взрыв, мощность которого превышала 100 кг в тротиловом эквиваленте.

Спустя две недели — 30 ноября — экипаж был официально признан погибшим, но поиски самой подлодки продолжены. Власти Аргентины заявляли, что поиски субмарины продолжатся вплоть до ее обнаружения. 17 ноября 2018 года они увенчались успехом. Субмарину обнаружила американская компания Ocean Infinity на глубине 870 м.

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