Глава минобороны Аргентины счел безрассудной трату $4 млрд на поднятие подлодки

Выделение $4 млрд на операцию по поднятию с морского дна затонувшей год назад субмарины «Сан-Хуан» военно-морских сил Аргентины было бы безрассудным решением. Такое мнение выразил в воскресенье, 18 ноября, глава минобороны страны Оскар Агуад в эфире телеканала America TV.

«Потратить $4 млрд в то время, как уровень бедности в Аргентине составляет 30%, безрассудно», — приводит его слова издание La Nacion.

Министр добавил, что сейчас отсутствуют технологии, которые позволили бы поднять подлодку с глубины более 900 м.

Ранее СМИ сообщали, что операция по поднятию субмарины с подобной глубины могла бы обойтись в $3,5 млрд.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, пропала 15 ноября 2017 года. Сообщалось, что причиной гибели подлодки стал взрыв на борту.

Субмарина была обнаружена 17 ноября текущего года. На следующий день ВМС Аргентины опубликовали в Twitter первые фото подлодки. На кадрах виден разрушенный фрагмент ее корпуса, пишет «Газета.ру».