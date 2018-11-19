Прямой эфир
Сюжет:

Опубликованы фото затонувшей аргентинской подлодки «Сан-Хуан»

0
Фото: ara.mil.ar
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ВМС Аргентины опубликовали в Twitter первые фото подлодки «Сан-Хуан», которая была найдена спустя год после таинственного исчезновения.

На снимках виден движущий винт субмарины, лежащий отдельно от разрушенного корпуса.

Фото:Twitter ВМС Аргентины

Согласно сообщению минобороны Аргентины, поднимать подлодку на поверхность не будут из-за отсутствия необходимых технических средств. Глава ведомства Оскар Агуад отметил, что «Сан-Хуан» лежит на глубине 900 м.

Фото: Twitter ВМС Аргентины

Дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан» пропала 15 ноября 2017 года во время следования с военно-морской базы Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту находились 44 человека.

Спустя год и два дня с момента исчезновения ее обнаружила американская компания Ocean Infinity.

Подлодка была объявлена затонувшей, а экипаж погибшим еще в декабре прошлого года. Поиски на некоторое время прекращались из-за трудности в определении места ее гибели. Предварительной причиной крушения назван взрыв на борту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названа причина гибели аргентинской подлодки
Аргентина приступила к новому этапу расследования гибели подлодки «Сан-Хуан»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017