Опубликованы фото затонувшей аргентинской подлодки «Сан-Хуан»

ВМС Аргентины опубликовали в Twitter первые фото подлодки «Сан-Хуан», которая была найдена спустя год после таинственного исчезновения.

На снимках виден движущий винт субмарины, лежащий отдельно от разрушенного корпуса.

Согласно сообщению минобороны Аргентины, поднимать подлодку на поверхность не будут из-за отсутствия необходимых технических средств. Глава ведомства Оскар Агуад отметил, что «Сан-Хуан» лежит на глубине 900 м.

Дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан» пропала 15 ноября 2017 года во время следования с военно-морской базы Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту находились 44 человека.

Спустя год и два дня с момента исчезновения ее обнаружила американская компания Ocean Infinity.

Подлодка была объявлена затонувшей, а экипаж погибшим еще в декабре прошлого года. Поиски на некоторое время прекращались из-за трудности в определении места ее гибели. Предварительной причиной крушения назван взрыв на борту.