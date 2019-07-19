В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса

Коммунальщики Екатеринбурга уничтожили работу художника-каллиграфа Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки. Рабочие закатали арт-объект в асфальт, сообщает в пятницу, 19 июля, городской портал «Е1.ru».

Ситуацию прокомментировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он назвал действия коммунальщиков «плохой историей».

«Утром коммунальные работники Орджоникидзевского района зачем-то стали замазывать гудроном и асфальтом масштабную работу художника Покраса Лампаса, легально созданную в рамках фестиваля «Стенограффия». Сейчас техника остановлена. Разбираемся, что случилось», — сказал Куйвашев.

По мнению губернатора, уничтожение арт-объекта возмутительно.

«Будем думать, как восстановить произведение. Екатеринбург гордится своим уличным искусством», — отметил он.

Покрас Лампас нарисовал на площади Первой пятилетки огромный крест и внутри него написал отрывок из манифеста художника Казимира Малевича. Общая площадь рисунка составила около 6,6 тыс. кв. м.