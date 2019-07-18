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С территории музея в Перми украли часть арт-объекта

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Фото: Музей Современного искусства «ПЕРММ»
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В Перми с территории музея современного искусства PERMM неизвестные похитили часть арт-объекта. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

Инцидент произошел в ночь на 18 июля в Мотовилихинском районе. Сотрудники учреждения сообщили в полицию о пропаже двух букв арт-объекта «Слава труду», установленного возле музея, пишет сайт kp.ru.

Автором объекта, стоимость которого оценивается в 200 тыс. рублей, является российская группа художников Professors. Сам он находится на балансе музея.

Как отмечает телеканал «360», арт-объект «Слава труду» уже становился мишенью для шутников и вандалов. В феврале 2019 года неизвестные при помощи картона изменили надпись, и у входа в музей, основанный в 2009 году, красовалась фраза «Слава груди». Тогда объект оперативно восстановили. Теперь же сотрудники просят вернуть похищенные буквы, поскольку в противном случае, композицию им придется восстанавливать за свой счет, а это для них — неподъемная сумма.

Красные человечки «Слава труду» появились возле речного вокзала в 2011 году, когда там располагался музей современного искусства. Арт-объект окрестили символом «культурной революции» в Перми. Однако в 2013 году он был демонтирован и восстановлен лишь спустя пять лет, отмечает ИА «Ура.ру».

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