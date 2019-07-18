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В Совфеде призвали Киев начать диалог с Москвой без всяких условий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Украина должна начать диалог с Россией о нормализации двусторонних отношений без всяких условий, заявил «Известиям» сенатор Сергей Цеков.

Накануне, 17 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение на родину украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива, может стать шагом для возобновления нормального диалога с Россией.

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«Украина должна начинать этот диалог без всяких условий. Если они выдвигают условия, у меня складывается впечатление, что в Киеве ищут повод для того, чтобы этот диалог не состоялся», — сказал сенатор.

По его мнению, у Украины и России есть множество экономических и политических тем, которые предстоит обсудить. Украина сама должна быть заинтересована в разрешении этих вопросов, отметил Цеков.

«Для начала диалога не может быть никаких условий. Может быть только обращение к России начать диалог. И лишь в процессе диалога, встречи президентов могут обозначаться многие вопросы», — подчеркнул политик.

Условие Зеленского освободить задержанных в Керченском проливе моряков может быть обусловлено предстоящими парламентскими выборами на Украине, предположил Сергей Цеков.

11 июля состоялся первый телефонный разговор президента Путина и Зеленского. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, лидеры обсудили урегулирование на юго-востоке Украины.

Была достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов. Позже в Киеве заявили, что ключевой темой разговора стало освобождение украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

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