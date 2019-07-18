ЦБ выявил нарушения в половине проверенных страховых компаний

В половине страховых компаний и в трети банков, проверенных ЦБ во время контрольных закупок, нарушались права клиентов при оформлении электронных полисов ОСАГО и кредитов.

Результатами первых ревизий регулятора, проведенных в таком формате, с «Известиями» поделился глава службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута. Он подчеркнул, что ЦБ устроил только 24 проверки в 12 страховых фирмах и 25 закупок в пяти банках.

В половине контрольных закупок в страховых фирмах были найдены нарушения при оформлении полисов ОСАГО через интернет. Среди банковских филиалов проблемы обнаружили в 32% случаев во время заключения кредитных договоров, рассказал Мамута.

Организациям могут вынести предписания, выписать штрафы или вовсе поднять вопрос об отзыве лицензии, отмечают эксперты.

Впрочем, в поднадзорных компаниях «Известиям» сказали, что позитивно относятся к таким проверкам — они, в частности, помогают отслеживать работу компаний в отдаленных районах.

Подробнее — в материале «Известий»:

Подконтрольная закупка: ЦБ выявил нарушения в половине проверенных СК