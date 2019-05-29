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В Госдуме назвали Саакашвили политической мумией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Активность, которая развернулась вокруг фигуры бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, напоминает возвращение мумии в политическом смысле этого слова, рассказал «Известиям» депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Ранее 29 мая стало известно, что партия Саакашвили «Движение новых сил» (укр. — «Рух новых сил») решила участвовать во внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом заявил экс-заместитель генпрокурора Украины, один из соратников Саакашвили — Давид Сакварелидзе.

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«Дальше всё будет, как в голливудских фильмах. Фантастические возможности, невероятные приключения, нарушение всех мыслимых законов и потрясающая живучесть», — дал прогноз на политическое будущее Саакашвили депутат Бальбек.

В свою очередь, экс-губернатор Одесской области заявил, что его тянет на Украину, так как он провел в этой стране много лет. Также он добавил, что не собирается идти в политику и мстить бывшему президенту страны Петру Порошенко.

Накануне, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника Петра Порошенко о лишении Саакашвили украинского гражданства.

29 мая стало известно, что Саакашвили получил удостоверение личности для возвращения на Украину, пишет «Федеральное агентство новостей».

20 мая после вступления в должность президента Зеленский объявил о роспуске Верховной рады из-за низкого уровня доверия граждан к парламентариям и отсутствия коалиции. Досрочные выборы в украинский парламент назначены на 21 июля.

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