Зеленский пообещал сделать всё возможное для освобождения пленных бойцов ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделает всё возможное для возвращения на родину бойцов Вооруженных сил Украины, попавших в плен на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в среду, 29 мая, сообщается на официальном сайте главы государства.

«Будет сделано всё необходимое для возвращения пленных бойцов. Мы будем действовать максимально быстро и эффективно для освобождения наших ребят», — говорится в заявлении украинского президента.

Зеленский напомнил, что в связи с пленением бойцов ВСУ ведется служебное расследование. Оно не выявило фактов государственной измены со стороны военных, однако установило нарушение пограничниками порядка контроля за перемещением через линию соприкосновения на нескольких пропускных пунктах.

Восемь украинских военнослужащих были задержаны на территории ДНР утром 22 мая. Бойцы, проезжая на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, отклонились от маршрута и попали на неподконтрольную Киеву часть территории.

27 мая Зеленский впервые приехал в Донбасс в качестве президента. Он осмотрел позиции ВСУ, город Счастье и станицу Луганскую, где побывал на передовой.

Конфликт на юго-востоке Украины начался после госпереворота на Украине в 2014 году. Жители Донбасса не признали новые власти и образовали Донецкую и Луганскую народные республики. В ответ Киев начал военную операцию против них.

В сложившейся ситуации Киев обвиняет Москву. Россия неоднократно указывала на абсурдность таких заявлений, отмечая, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывая Киев к урегулированию ситуации в Донбассе.